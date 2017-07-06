За время судебного процесса над одним из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтемом Чийгозом допросили уже около 200 человек. При этом только один человек дал показания против Чийгоза, что было вызвано его ненавистью к Меджлису крымских татар. Все остальные, даже участники «народного ополчения», против Ахтема Чийгоза никаких показаний не давали.

Об этом в программе FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил российский адвокат, защитник Ахтема Чийгоза Николай Полозов.

Николай Полозов напомнил, что судебный процесс над Ахтемом Чийгозом продолжается уже год, и отметил, что за это время был проведен колоссальный объем работы.

«За это время по делу Чийгоза было допрошено около 200 человек: потерпевших, свидетелей, более того, нам удалось привлечь к этому суду ряд коллаборационистов, Цекова, Ковитиди, Аксенова, а в ближайшие дни мы допросим и Константинова, который был одним из главных участников этих событий», – сказал Полозов.

Адвокат добавил, что ранее делом Ахтема Чийгоза очень интересовались такие личности как экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, подконтрольные Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов. Однако сейчас, как отметил Полозов, вся проблема заключается непосредственно в Кремле.

«Дело Ахтема Чийгоза важно по нескольким признакам. Во-первых, он заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, кроме этого, Чийгоз является единственным из Меджлиса, кого содержат в следственном изоляторе. Я напомню, что Ахтем Чийгоз уже 2,5 года находится в тюрьме. Более того, за последний год его ни разу оттуда не вывозили. И это первый в России процесс, где подсудимый не присутствует в зале заседания. В частности, Чийгозу организовали видеосвязь, то есть он не присутствует во время судебного заседания, а это на самом деле усложняет весь процесс», – отметил защитник Чийгоза.

Накануне, 5 июля, суд апелляционной инстанции в Симферополе 5 июля отклонил жалобу защиты одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на продление ему ареста. Таким образом, Чийгоз останется под стражей до 8 октября.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.