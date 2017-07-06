Задержанных на Херсонщине пограничников ФСБ нужно обменять на украинских пленных – эксперт

Координатор инициативы «Стоп террор» Семен Кабакаев считает, что двух военнослужащих погранслужбы Федеральной службы безопасности России, ранее задержанных в Херсонской области, нужно было поменять на украинских военных или гражданских пленных. Такое мнение Кабакаев высказал 6 июля в комментарии Крым.Реалии.

«Все люди, которые попадают (с нарушением украинского законодательства – КР) на территорию Украины из России, будь то на Донбассе или в Крыму, должны проходить по одной процедуре. На данном этапе мы увидели, что присудили небольшой штраф и выпустили. Я считаю это недопустимым. Их нужно обменивать на наших военных и гражданских пленных. Мы должны с максимально эффективным результатом освобождать их и использовать любые возможности, которые имеются», – сказал Кабакаев.

По его словам, украинские власти по-разному подходят к «решению вопросов» по Донбассу и Крыму

«На данном этапе мы должны понимать, что ситуация, которая происходит по линии разграничения с Крымом и на Донбассе, довольно разная, как бы нам ни хотелось приравнять под одну линию. Видимо наши власти решили, что та часть дел, которая касается Крыма будет решаться одним вопросом, а что касается войны на Донбассе и оккупированных территорий Донецка и Луганска будет решаться другим вопросом», – добавил он.

5 июля украинский суд назначил двоим военнослужащим погранслужбы ФСБ России, ранее задержанным в Херсонской области, 15 суток административного ареста, а также обязал их выплатить по 320 гривен штрафа.

Ранее в Госпогранслужбе Украины не исключили, что к пограничникам ФСБ России, задержанным на Херсонщине в ночь на 30 июня, по истечению 15-суточного ареста могут применить более строгие меры.

В пятницу 30 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил о задержании на Херсонщине двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России.

Впоследствии в Госпогранслужбе заявили, что сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России направили обращение, в котором просят предоставить информацию о двух задержанных российских военнослужащих.

Детальнее о том, что известно о личностях задержанных и грозит ли им что-либо помимо административного ареста, читайте в материале Крым.Реалии «Тяжело в учениях, нелегко в бою: что ждет ФСБшников, заблудившихся возле Крыма».