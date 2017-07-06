Председателем обновленной Общественной палаты аннексированного Крыма снова избрали Григория Иоффе, который занимал этот пост предыдущие три года, сообщает сайт «Крыминформ». Кандидатура Иоффе стала единственной выдвинутой, за нее проголосовали все присутствовавшие на заседании члены палаты второго состава.

«Выбор правильный. Палата общественная, но демократии нет», –прокомментировал результат голосования присутствующий на заседании подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

До этого 6 июля Аксенов анонсировал ряд кадровых перестановок в Крыму.

Общественную палату Крыма создали в июне 2014 года. Ее официальной целью является обеспечение взаимодействия между крымской властью, подконтрольной России, и жителями полуострова. Общественную палату три года возглавлял экс-депутат парламента Крыма, член «Единой России» Григорий Иоффе, состав палаты утверждается подконтрольными России парламентом и правительством.