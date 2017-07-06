В центре Керчи на выходных запретили продажу алкоголя из-за Дня рыбака

В Керчи 8 и 9 июля на городской набережной запретили продавать алкоголь, поскольку в эти дни там будут проходить праздничные мероприятия по случаю Дня рыбака. Соответствующее постановление принято в подконтрольной Кремлю администрации города.

Местные власти ссылаются на постановление от 30.03.2015 года № 118/1-п «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Согласно постановлению, продажу алкогольной продукции запретят «за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий».

В Керчи традиционный праздник День рыбака будут отмечать 8 и 9 июля, на городской набережной организуют концерты, гастрономические фестивали, ярмарки.

День рыбака традиционно отмечают в Керчи во второе воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».