В Крыму выброшенные после рейда товары разобрали прохожие (видео)

В Симферополе очередной рейд на местах стихийной торговли закончился тем, что прохожие выстроились в очередь к мусорному контейнеру, куда выбросили изъятые у торговцев товары. Видео инцидента опубликовал 6 июля крымский блогер Заир Баккал.

В описании к видео автор сообщает, что согласно официальной информации, «в ходе рейда изъяли около 500 кг продукции, которую направили для последующей утилизации».

«Но есть некоторые нюансы. В частности, на Центральном рынке продукцию, действительно, утилизировали, правда, в ближайшие контейнеры. Прохожие понаблюдали со стороны, а затем дружно подошли к контейнерам и стали бесплатно разбирать утилизированное», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Симферополя накануне сообщили, что рейды для борьбы со стихийной торговлей будут проходить ежедневно.

В начале года состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма, на котором российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это «хороший способ пополнения бюджетов» населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.