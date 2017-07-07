Российский эксперт: после кадровых перестановок Аксенов потеряет реальную власть

Масштабные кадровые перестановки в аннексированном Крыму закончатся тем, что реальную власть получат новые управленцы, назначенные Кремлем. Такое мнение 7 июля в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский активист, глава общественной организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук.

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«На текущий момент все эти истеричные кадровые перестановки говорят только об одном: Аксенову прилетел сигнал из Москвы. Ему приходится пачками увольнять своих подчиненных, друзей и родственников, чтобы не уволили его самого. Сам Аксенов займет должность свадебного генерала. Управление Крымом в ближайшее время будет передано другим людям, которые не будут ему подчиняться. Это может положительно повлиять на ситуацию. Но опять же, остается Константинов (подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента – КР). Так что вся клоака, которая возникла после 2014 года, будет только разрастаться», – констатирует эксперт.

По словам Гарначука, массовые увольнения в российском правительстве Крыма происходят каждый год.

Бывший глава российской торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов, в свою очередь, заявил в эфире программы, что «эти отставки больше ритуальные, чем обусловленные серьезными провалами. В целом, всю деятельность властей можно охарактеризовать как один большой провал».

По его словам, переставновки в крымской власти – это попытка положительно повлиять на общественное мнение. Басов также добавил, что отставки призваны успокоить крымский электорат.

«Фигура Аксенова была нужна, и она появилась как черт из табакерки. А других, новых, мы не увидели, это все та же старая замусоленная колода: константиновы, стрельбицкие и прочие. Не думаю, что Аксенову и Константинову грозят отставки. Пока они устраивают центральную (российскую – КР) власть, они будут оставаться у власти».

Подконтрольный Кремлю парламент аннексированного Крыма 7 июля отправил в отставку Бориса Зимина, занимавшего пост вице-премьера, и назначил на эту должность Владимира Серова. Российский парламент Крыма также уволил министра курортов и туризма полуострова Сергея Стрельбицкого и назначил на эту должность Вадима Волченко, который до этого возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня».

Смену российских вице-премьера и министра курортов и туризма полуострова накануне анонсировал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.