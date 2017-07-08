В результате взрыва в жилом доме Киева погибла женщина – полиция

От травм, полученных в результате взрыва дома в Голосеевском районе Киева, погибла женщина. Об этом сообщила 8 июля пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик. Шесть человек получили травмы.

«К сожалению, от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро – травмированы», – написала она.

Ранее в полиции сообщали, что в доме, скорее всего, взорвался бытовой газ. Обвалились перекрытия между этажами.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

В настоящее время продолжаются спасательные работы. Сотрудники полиции оказывают помощь местным жителям, общаются со свидетелями и очевидцами, сообщила пресс-секретарь полиции Киева.