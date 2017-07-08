В воскресенье в Крыму возможны грозы – прогноз

В воскресенье 9 июля в Крыму возможны грозы. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром и днем 9 июля на полуострове возможны грозы, ветер 8-13 метров в секунду.

В Симферополе – переменная облачность, без осадков, В Севастополе ожидается переменная облачность, возможна гроза, порывы ветра до 14 метров в секунду, – говорится в сообщении.

В начале июля часть населенных пунктов Крыма остались без света из-за непогоды. Отключения света были зафиксированы в некоторых районах Армянска, Симферополя, Бахчисарая, а также в Красногвардейском, Первомайском и Бахчисарайском районах. Кроме того, из-за сильного ливня на автодорогах и в некоторых районах Крыма образовались заторы.