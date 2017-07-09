Siemens владеет частью компании, которая поставляла турбины в Крым – СМИ

Siemens является совладельцем компании, которую наняли для помощи в установке газовых турбин в аннексированном Крыму. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к проекту.

Как сообщает СМИ, одна из компаний, задействованных в установлении и пусконастройке турбин – российское ЗАО «Интеравтоматика». По официальным данным, Siemens владеет 45,7-процентным пакетом акций этой компании.

По данным сайта «Интеравтоматика», системы, которые компания предлагает клиентам, «основаны на применении современных высоконадежных микропроцессорных средств контроля и управления, выпускаемых концерном Siemens или его лицензией». На русскоязычном сайте Siemens «Интеравтоматика» характеризуется как партнер по разработке системных решений для немецкой компании.

«Позиция Siemens остается неизменной – ни гарантийного обслуживания, ни установки, ни пусконастройки осуществляться не будет. Мы расследуем участие «Интеравтоматики» в пусконастройки или в предоставлении любых других услуг, и если окажется, что участие было, мы примем необходимые и возможные меры, чтобы остановить эти действия в максимально короткие сроки», – заявили в Siemens.

Как сообщает Reuters, компания «Технопромэкспорт», которая строит станции в аннексированном Крыму, отказалась от комментариев по этому вопросу. «Интеравтоматика» также не предоставила комментариев.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия направила в аннексированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины были произведены на совместном с российским концерном «Силовые машины» заводе «Сименс технологии газовых турбин». В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

В российском госконцерне «Ростех» утверждают, что его дочерняя структура – компания «Технопромэкспорт» – не закупала газовые турбины для строящихся в аннексированном Крыму ТЭС напрямую у немецкой Siemens, а приобрела их на вторичном рынке.