В Чечне назвали «ложью» данные о массовом убийстве задержанных

В Чечне назвали «ложью» публикацию «Новой газеты» о массовом убийстве задержанных в этой российской республике. Как заявил телеканалу «Дождь» Джамбулат Умаров, министр по национальной политике Чечни, статья газеты – это «очередной всплеск нездоровой фантазии».

По данным «Новой газеты», в Чечне в за одну ночь в январе 2017 года казнили не менее 27 задержанных. В чем их подозревали – неизвестно. Источники в правоохранительных органах утверждают, что на казни присутствовали высокопоставленные чеченские чиновники.

В апреле «Новая газета» сообщала о преследовании чеченских геев. Власти республики, несмотря на показания самих потерпевших, отвергали свою причастность к пыткам и убийствам. Страны Запада требуют от Кремля расследовать информацию об актах насилия в Чечне.