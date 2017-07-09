Гутерреш считает, что ООН недостаточно помогает переселенцам из Крыма и Донбасса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает недостаточной финансовую поддержку ООН переселенцев из аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса. Об этом он заявил 9 июля на встрече со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием, сообщает пресс-служба украинского парламента.

«Я могу только извиниться за то, что мы, возможно, не сделали достаточно, нет достаточного уровня солидарности на международном уровне в вопросе, касающемся обеспечения финансовых потребностей Украины, которая сталкивается с такими проблемами», – отметил Гутерриш.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества с Украиной в гуманитарной сфере.

Председатель Верховной Рады Украины на встрече с Антониу Гутерришем, в свою очередь, рассказал ему о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и на Донбассе и призвал сохранять тему Крыму в повестке дня международных организаций.

Ранее 9 июля президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил с ним ситуацию в аннексированном Крыму и на Донбассе.