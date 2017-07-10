Защита Чийгоза: суд не хочет допрашивать крымского муфтия Аблаева

Адвокат Николай Полозов на заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза заявил, что суд, вероятно, не хочет допустить допрос крымского муфтия Эмирали Аблаева. Как сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, сторона защиты Чийгоза подала ходатайство об отводе всему составу судейской коллегии.

«Когда суду стало известно, что муфтий Эмирали Аблаев оказывает давление на участников процесса, суд должен был минимум вынести частное определение, выяснить этот вопрос. Мы рассчитывали, что нам удастся вызвать его в суд, где он под присягой ответил бы на этот вопрос. Совокупность этого указывает на то, что имеется некая заинтересованность в позиции суда, выраженная в попытке скрыть от, возможно, публичного восприятия того, что может сказать Аблаев. У суда имеется мотив, чтобы Аблаев не выступал в суде. Мы не знаем, что скажет муфтий, но очевидно, прокурор знает, и суд знает, и не хочет допустить», – пояснил свою позицию адвокат Полозов.

Ахтем Чийгоз поддержал ходатайство и заявил, что «суд не в первый раз выступает не самостоятельно». По его словам, очевидно, что из трех членов Меджлиса двух (Ремзи Ильясова и Эмирали Аблаева – КР) суд допросить не соглашался «поскольку не самостоятелен и действует по указанию другой стороны». Чийгоз отметил, что никто из указанных членов Меджлиса не написал заявление о выходе из организации.

«Эмирали Аблаев вступил в сотруднические отношения с российскими властями и, особенно, со службами. Оказывает содействие российских спецслужбам, в том числе в поиске среди крымских татар неких экстремистов и террористов. Получается, что спецслужбы оказывают давление на наш суд. Когда спецслужбы вступают в дело, получается деформация юридического пространства. В этом я вижу несамостоятельность суда», – подчеркнул адвокат.

«Отказ выслушать определенных свидетелей, демонстрирует заинтересованность суда в исходе дела, в частности в обвинительном заключении», – поддержал ходатайство об отводе адвокат Александр Лисовой.

Посовещавшись, суд отказал в ходатайстве о собственном отводе. Представитель судейской коллегии заявил, что «оснований для удовлетворения не имеется».

Ранее стало известно, что на заседание суда по «делу Чийгоза» не явился спикер российского парламента Крыма Владимира Константинова.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 5 июля уже отказывал защите одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза в допросе крымского муфтия Эмирали Аблаева. Судьи сослались на то, что «ходатайство защиты не обосновано».

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на заседании 27 июня также отказал защите одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза в допросе крымского муфтия Эмирали Аблаева.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма на заседании 22 июня продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.