Адвокат Чийгоза призвал крымского муфтия Аблаева дать показания в суде

Адвокат Николай Полозов во время перерыва в подконтрольном Кремлю Верховном суде полуострова, где 10 июля проходит очередное заседание по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза, призвал крымского муфтия Эмирали Аблаева добровольно прийти в суд и дать показания.

«Эмирали Сеитибраимович, вы, как мусульманин, как глава мусульман Крыма – обязаны прийти в суд и дать правдивые показания о всех этих обстоятельства. Я призываю вас прийти в суд добровольно. Это важно и для вас, и для всего крымскотатарского народа, для всех мусульман в Крыму», – сказал Полозов.

​Ранее адвокат Николай Полозов на заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по делу Ахтема Чийгоза заявил, что суд, вероятно, не хочет допустить допрос крымского муфтия Эмирали Аблаева.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 5 июля уже отказывал защите одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза в допросе крымского муфтия Эмирали Аблаева. Судьи сослались на то, что «ходатайство защиты не обосновано».

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на заседании 27 июня также отказал защите одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза в допросе крымского муфтия Эмирали Аблаева.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма на заседании 22 июня продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.