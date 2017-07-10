Россия: «Новая газета» обратилась в Совет по правам человека по поводу убийств в Чечне

В России редакция «Новой газеты» обратилась к главе Совета по правам человека при российском президенте Михаилу Федорову с просьбой привлечь внимание правозащитников всего мира к расследованию массового убийства задержанных в Чечне, о которой 9 июля сообщило издание.

На следующий день после публикации «Новой газеты» глава российской республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что «разные силы пытаются через определенные рычаги поколебать» мир в республике. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров назвал «ложью» информацию издания.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что направила в следственные органы данные упомянутых в публикации «Новой газеты» людей. В Кремле заявили, что «приняли к сведению» информацию издания. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, учтено и то, что органы внутренних дел республики «опровергли эту информацию».

По данным «Новой газеты», в Чечне в январе 2017 года без суда казнили как минимум 27 задержанных. В чем их подозревали, неизвестно. Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что при убийстве присутствовали высокопоставленные чеченские чиновники.

Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала российские власти расследовать сообщения об убийствах. По мнению правозащитников, власти республики остаются «безнаказанными», несмотря на нарушения прав человека.

В апреле «Новая газета» сообщала о преследованиях чеченских геев. Власти республики, несмотря на показания самих пострадавших, отвергали свою причастность к пыткам и убийствам. Страны Запада требуют от Кремля расследовать сведения об актах насилия в Чечне.