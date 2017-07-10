Глава Минэнерго России: ТЭС в Крыму построят даже если Siemens отзовет турбины

Глава министерства энергетики России Александр Новак утверждает, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины. которые были поставлены на полуостров. Об этом Новак сообщил 10 июля в Стамбуле, отвечая на вопрос о возможном отзыве турбин, сообщают российские СМИ.

«Проект будет реализован в любом случае, потому что там необходимо строительство генерации. Компания реализует, я считаю, в соответствии с теми техническими решениями, которые были приняты, и в соответствии с действующим законодательством. Насколько сегодня мы знаем о дате и графике – первый квартал 2018 года уже могут быть запущены первые блоки», – сказал Новак.

Российский министр энергетики отказался комментировать подробности проекта, ссылаясь на возможные суды в будущем.

«Поскольку этот проект реализуется на коммерческих условиях и средства привлекаются компаниями, оборудование заказывается самостоятельно, такие контракты обычно не публикуются. Поэтому, думаю, правильно, чтобы эту тему комментировали сами компании, поскольку это коммерческие договоренности, коммерческие взаимоотношения. Для того, чтобы в суде были только четкие бумаги и не было никаких интерпретаций, давайте дадим слово для комментариев тем, кто является стороной», – сказал он.

Компания Siemens признала своими газовые турбины, незаконно ввезенные из России в Крым, и пообещала обратиться в суды, чтобы наказать виновных в очевидном, по ее словам, нарушении санкционного режима и добиться остановки возможных новых поставок и возврата упомянутых турбин из Крыма в Россию.

Представитель президента России Дмитрий Песков 10 июля назвал российскими турбины немецкой компании Siemens, ввезенные из России в аннексированный Крым с нарушением санкций Европейского союза. По его словам, на полуострове «устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».

По данным обнародованного ранее расследования агентства Reuters​, турбины, о которых идет речь, действительно произвело на территории России, в Санкт-Петербурге, совместное предприятие с российской стороной, в котором немецкая компания имеет 65%.

При этом турбины официально предназначались для планируемой электростанции на Таманском полуострове в России, Siemens еще в предыдущие года принимал от своих российских контрагентов письменное обязательство, что эти турбины не окажутся в оккупированном Крыму.

Другую версию, что противоречит заявлению Пескова, выдвигала российская государственная компания «Технопромэкспорт», которая закупила турбины якобы для Тамани: она утверждала, что купила эти турбины производства компании Siemens, но «на вторичном рынке», и таким образом немецкая компания не ответственна за нарушение санкций.