Минобороны России о признании Агеева: российских военных в Луганске не было и нет

В России опровергают обнародованные в Украине заявления 22-летнего россиянина Виктора Агеева, задержанного украинскими военными под Луганском. Как сообщают российские СМИ, в Минобороны России утверждают, что Агеев «с 2016 года не имеет отношения к военной службе», и отрицают существование воинской части №65246 в Новочеркасске, о чем ранее говорил российский военный.

Российский «Интерфакс» цитирует пресс-службу Южного военного округа России, которая утверждает, что Агеев «весной 2016 года уволился в запас», а воинская часть №65246 «расположена в совершенно другом городе».

Агентство ТАСС цитирует представителя Южного военного округа России, утверждающего, что видеосюжет с интервью Агеева «готовился украинскими спецслужбами специально к воскресному визиту представителей администрации США» в Украину.

«В опубликованных по недосмотру СБУ видеокадрах Агеев сам заявил, что и так называемый «контракт» и свое «воинское звание» «ефрейтор» он подписывал и получал, находясь в Луганске, где действующих российских военнослужащих не было и нет», – говорится в сообщении.

27 июня Русская служба ВВС сообщила, что 24 июня под Луганском в плен к украинским военным попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Его мать рассказала ВВС, что в марте 2017 года Агеев уехал служить по контракту в город Батайск Ростовской области. Позже Минобороны России опровергло это.

В Союзе комитетов солдатских матерей заявление Минобороны России назвали «подлостью». Председатель союза Валентина Мельникова заявила, что Россия ставит под угрозу жизни задержанного. По ее словам, в украинском конфликте российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Российские власти могут принять меры для защиты Агеева.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает участие российских военнослужащих в конфликте на Донбассе.

Всего, по данным украинских властей, в зоне вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей находятся по меньшей мере пять тысяч кадровых российских военных.