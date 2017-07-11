Комитет Госдумы России по финансовому рынку на заседании во вторник, 11 июля, рекомендовал нижней палате российского парламента принять во втором чтении сенаторский законопроект, который устанавливает возможность урегулировать долги крымчан перед украинскими банками без личного общения с кредитором, через Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ). Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Российские сенаторы подготовили поправки в закон, принятый Госдумой России в декабре 2015 года. Законопроект предусматривает, что должники смогут направить в фонд уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, которые имеют право требовать погашения задолженности. При этом такие лица до предъявления заемщику требований будут обязаны убедиться в отсутствии заявления об отказе должника общаться с кредитором.

«В соответствии с документом предлагается дать право заемщику обратиться в фонд для того, чтобы не взаимодействовать с коллектором, фонд должен проинформировать коллектора о том, что такое обращение есть, и коллектор все взаимодействия должен осуществлять уже через фонд», – сообщил на заседании комитета его председатель Анатолий Аксаков.

В документе устанавливаются квалификационные и правовые требования к коллекторам.

Законопроект также дает право гражданину попросить реструктуризировать долг. Фонд, в свою очередь, может принять решение о реструктуризации либо о списании кредита.

Поправками ко второму чтению в документ внесены положения о передаче ФЗВ подконтрольными Кремлю властям Крыма.

«Этим законопроектом предлагается передать фонд властям Крыма и города Севастополя. Они, в том числе, могут принимать решения административные, если коллекторы будут вести себя неподобающим образом, и о наказании этих структур. И предлагается также установить, что 1,5 млрд рублей (около 625 млн грн – КР) АСВ (Агенство по страхованию вкладов – КР) должно перечислить в этот фонд для того, чтобы он мог осуществлять соответствующую деятельность», – добавил Аксаков.

Ожидается, что законопроект, подготовленный российскими сенаторами Евгением Бушминым, Николаем Журавлевым, Сергеем Рябухиным, Андреем Соболевым и Ольгой Тимофеевой, Госдума России рассмотрит на заседании в пятницу, 14 июля.

Накануне российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что во вторник, 11 июля, российская Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в закон об урегулировании задолженности крымчан перед украинскими банками. По его словам, поправки предусматривают наделение российского парламента Крыма «полномочиями по списанию долга с граждан».

Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии, но президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. На полуострове зарегистрировали Фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков.

В конце 2015 года российская Госдума приняла закон, гласящий, что крымчане также обязаны расплатиться по украинским кредитам. По оценкам экспертов, на момент аннексии Крыма общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около двух миллиардов долларов.