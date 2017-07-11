В МИД Украины приветствуют резолюции ПА ОБСЕ по Крыму и Донбассу

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие на двадцать шестой ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Минске, резолюций, которые содержат, в частности, призыв к России прекратить оккупацию Крыма и Севастополя, а также прекратить агрессию против Украины. Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, которое опубликованно 11 июля.

«Важно, что в резолюции «О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины» в очередной раз осуждается временная оккупация Россией АР Крым и города Севастополь, продолжение агрессии России против Украины на Донбассе и системное невыполнение государством-агрессором предыдущих резолюций ПА ОБСЕ», – сказано в сообщении.

В украинском ведомстве также поприветствовали принятие резолюции общего Комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, «в которой в очередной раз осуждается факт российской вооруженной агрессии против Украины, содержится призыв к России, как оккупационной власти в Крыму, снять все ограничения, препятствующие свободе передвижения СММ ОБСЕ».

Украинская сторона в очередной раз потребовала от России прекратить временную оккупацию Крыма и Севастополя, выполнить свои обязательства по Минским договоренностям, а международных партнеров призвала продолжить оказывать давление на Россию до прекращении ее агрессии против Украины и освобождения украинского Крыма и Донбасса.

7 июля парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на протесты со стороны российских представителей. В этом документе выражена резкая критика действий России, призывы остановить оккупацию украинских территорий, освободить украинских политзаключенных и заложников. При обсуждении проекта почти все представители России выступили против принятия резолюции, назвав ее антироссийской. Но большинство членов ПА ОБСЕ выступили в поддержку украинского предложения.

Раздел о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение действий России в Крыму и на Донбассе содержаться и в итоговой декларации, принятой 9 июля на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Минске.

Всего на сессии ПА ОБСЕ приняли три резолюции в поддержку Украины.

Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой, комментируя принятие итоговой декларации ПА ОБСЕ, заявил, что нежелание признать аннексию Крыма со стороны европейских парламентариев – это «болезнь», которая «лечится только временем».

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию ПА ОБСЕ по Крыму «проявлением русофобии».