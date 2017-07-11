Siemens подал иск против российской госкомпании «Технопромэкспорт» из-за турбин в Крыму

Концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск против российской государственной компании «Технопромэкспорт», которую германский концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в аннексированный Крым, сообщают российские СМИ.

Как сообщает российское агентство ТАСС, из картотеки дел следует, что иск в Арбитражный суд Москвы подали 11 июля.

Ответчиками названы ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», информирует российский «Интерфакс».

Дата предварительного рассмотрения дела пока не назначена.

Ранее Siemens сообщал, что планирует подать иски о наложении запрета на любые новые поставки в аннексированный Крым, а также о возврате данного оборудования в изначально определенный пункт назначения в Тамани и инициирует преследование по закону в отношении ответственных за поставку турбин в аннексированный Крым лиц.

Посол Германии в России Рюдигер Фон Фрич назвал 11 июля вероятную поставку турбинных установок производства Siemens в аннексированный Крым обманом компании, нарушением контракта и ударом по инвестициям в Россию.

Представитель президента России Дмитрий Песков 10 июля назвал российскими турбины немецкой компании Siemens, ввезенные из России в аннексированный Крым с нарушением санкций Европейского союза. По его словам, на полуострове «устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».

Другую версию, которая противоречит заявлению Пескова, выдвигала российская государственная компания «Технопромэкспорт», которая закупила турбины якобы для Тамани: она утверждала, что купила эти турбины производства компании Siemens, но «на вторичном рынке», и таким образом немецкая компания не ответственна за нарушение санкций.

По данным обнародованного ранее расследования агентства Reuters​, турбины, о которых идет речь, действительно произвело на территории России, в Санкт-Петербурге, совместное предприятие с российской стороной, в котором немецкая компания имеет 65%.

При этом турбины официально предназначались для планируемой электростанции на Таманском полуострове в России, Siemens еще в предыдущие года принимал от своих российских контрагентов письменное обязательство, что эти турбины не окажутся в аннексированном Крыму.