Адвокат: признание вины «крымского диверсанта» Захтея не повлияет на позицию Панова

Признание вины фигуранта «дела крымских диверсантов» Андрея Захтея не повлияет на позицию Евгения Панова, который также проходит по этому делу. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

«Это никаким образом не повлияет на дело Панова, потому что, фактически, я не знаю, что Захтей может пояснить. Но Панов остается на своей позиции и она у него не менялась», – пояснил адвокат.

Накануне стало известно, что Андрей Захтей, который находится под арестом в аннексированном Крыму, признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Адвокат задержанного Алексей Ладин подтвердил Крым.Реалии, что Захтей отказался от его услуг.

По версии российского следствия, Панов и Захтей были в группе «диверсантов», которая пробралась с материковой части Украины в Крым через озеро Сиваш, чтобы совершить теракты. В результате их захвата у поселка Суворино, где находился тайник с вещами, погибли два российских офицера.

ФСБ утверждает, что Евгений Панов и Андрей Захтей признали вину, однако обвиняемые направили в прокуратуру обращение, где рассказали, что «признательные показания» следствие выбивало у них с помощью пыток на протяжении нескольких дней. Захтей работал в Крыму таксистом; Панов утверждает, что пытался въехать на полуостров через пограничный пункт с соблюдением требований обеих сторон, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.