Протестующие против нынешнего представителя президента Украины в Крыму созывают пресс-конференцию

В среду, 12 июля, в Херсоне активисты планируют провести пресс-конференцию по поводу пикетирования у здания представительства президента Украины в Крыму с требованием увольнения нынешнего главы этого ведомства.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказала участник акции, крымский блогер Лиза Богуцкая. По ее словам, пресс-конференция начнется в 14.00 в пресс-центре газеты «Новый день».

Заместитель главы гражданского формирования «Аскер» Эвелина Арифова подтвердила, что в мероприятии планируют принять участие представители организаций, проводящих пикетирование у здания ППУ в АРК.

«Вместо представителя президента Украины в Крыму работают простые гражданские организации, как «Аскер», «КрымSOS», и так далее. Мы решаем проблемы крымчан на админгранице, занимаемся вопросами по документам, юридическими консультациями, размещением, и прочее. Меджлис занимается проблемами крымчан, в том числе, и на уровне Верховной Рады Украины. В общем, все работают, кроме Попович (главы ППУ в АРК – КР). Хотя у нее больше всего полномочий», – отметила Арифова в комментарии Крым.Реалии.

10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу представительства президента Украины в АРК, расположенного в Херсоне, Наталью Попович.

В свою очередь, глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович назвала проведение пикета возле здания представительства в Херсоне «саботажем деоккупации полуострова».

В мае 2017 года, во время траурных мероприятий памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, звучали требования «срочной замены руководства представительства президента Украины в Автономной Республике Крым». Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов заявил тогда, что Попович надо уволить, а на ее должность «поставить крымского татарина».