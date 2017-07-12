В Симферополе засыхают высаженные на месте снесенного мини-рынка растения

На территории реконструированной площади перед Центральным рынком в Симферополе начали желтеть и засыхать растения, высаженные около недели назад по распоряжению подконтрольных Кремлю местных властей, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Рабочие уже высадили саженцы кедра, липы, платана и можжевельника.

Деньги на реконструкцию сквера выделил симферопольский миллионер Иосиф Файнгольд, сообщает крымское издание «Наша газета». Он рассказал журналистам, что пытался перенести работы по высаживанию растений, но российские власти города отказались это сделать.

«Можжевельник уже и вовсе начал засыхать, я переживаю за его состояние. Нужен должный уход, ведь, например, под некоторые хвойные деревья ячмень подсевают, тогда почва становится рыхлая, и они хорошо растут, а еще необходимо делать подпитывание и удобрять растения. Мы говорили властям, что летом не нужно делать озеленение, все понимали, что многие из саженцев могут погибнуть», – сказал Файнгольд.

Однако, по его словам, городские власти пообещали ему закупить новые растения за бюджетный счет, если саженцы засохнут. Стоимость – 1 миллион 800 тысяч рублей (около 745 тысяч грн – КР) за деревья, 176 тысяч рублей (около 43 тысяч грн – КР) – за работу.

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя ситуацию пока не комментировали.

На днях в российской администрации Симферополя сообщили, что на месте снесенного мини-рынка по улице Козлова в Симферополе начали высаживать деревья.

11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов мини-рынка на улице Козлова в Симферополе.

Сообщалось, что вместо снесенного мини-рынка власти города планировали построить парковку и благоустроить зеленую зону.

25 апреля на сайте администрации города появилось сообщение, что на месте снесенных 11 апреля торговых точек в районе Центрального рынка в Симферополе не будут строить автомобильную парковку.

По информации российского главы администрации Геннадия Бахарева в планах городских властей – расширение дорожной полосы по улице Козлова, устройство заездного кармана, благоустройство территории, укладка тротуарной плитки и высадка деревьев.