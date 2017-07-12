Совет Федерации России одобрил закон об иностранных инвестициях в Крыму и Севастополе

Совет Федерации России на пленарном заседании в среду, 12 июля, одобрил закон об иностранных инвестициях на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Об этом сообщает издание Федерального Собрания России «Парламентская газета».

Закон обязывает иностранного инвестора или группу лиц в течение 90 дней со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) России записи о регистрации хозяйственного общества, которое в соответствии с учредительными документами находилось в Крыму на момент аннексии Крыма Россией, предоставить в уполномоченный орган информацию о находящихся в их владении пяти и более процентов акций, составляющих уставный капитал хозяйственного общества.

Кроме того, закон вводит положение, согласно которому непредставление иностранным инвестором или группой лиц уведомления о сделках с акциями уставного капитала стратегических хозяйственных обществ повлечет за собой лишение иностранного инвестора в судебном порядке по иску уполномоченного федерального органа права голоса на общем собрании акционеров данного предприятия. В таком случае принадлежащие иностранному инвестору или группе лиц голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов на общем собрании акционеров этого хозяйственного общества.

Российский сенатор от аннексированного Крыма, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что принятие этого закона «позволит вывести из тени иностранных инверторов, которые владеют большим пакетом акций стратегических предприятий».

Госдума России приняла в окончательном чтении закон о порядке применения законодательства об иностранных инвестициях на территории Крыма и Севастополя 5 июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».