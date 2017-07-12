Минэнергетики России: на строительстве ТЭС в Крыму идет монтаж оборудования

В Крыму заместитель министра энергетики России Андрей Черезов посетил строительные площадки Севастопольской и Симферопольской ТЭС, где сейчас происходит монтаж оборудования.

Как сообщает 12 июля пресс-служба российского министерства, Черезов проинспектировал ход строительства зданий главных корпусов и осмотрел другие строящиеся объекты Севастопольской и Симферопольской теплэлектростанций.

«На объектах полностью завершены работы по монтажу фундаментов, идет активная работа по монтажу каркасов зданий, стеновых ограждающих конструкций и кровли, выполняется внутренняя отделка помещений, а также начата работа по монтажу оборудования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «запуск двух ТЭС позволит обеспечить необходимый уровень надежности, а также покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова».

10 июля глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины. которые были поставлены на полуостров.

Во вторник компания Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за ее газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Среди ответчиков есть и совместное предприятие немецкой компании в России, в котором Siemens имеет 65% и на заводе которого в России и были построены упомянутые турбины.

12 июля правительство Германии призвало компанию Siemens AG быстрее и полнее представить объяснения по поводу того, каким образом ее газовые турбины, вопреки действующим санкциям Европейского союза, добрались до оккупированного Россией украинского Крыма из соседней России.