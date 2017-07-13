Замминистра обороны России проведет в Севастополе совещание с Овсянниковым

Заместитель министра обороны России Николай Панков прибыл с рабочей поездкой в аннексированный Севастополь. Информацию об этом обнародовала пресс-служба российского военного ведомства в четверг, 13 июля.

Как сообщается, в Севастополе Панков проведет совещание в штабе Черноморского флота России, в котором примут участие временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, руководители общественных и ветеранских организаций.

«Также Николай Панков посетит филиал Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), где встретится со спортсменами и юнармейцами. В ходе совместной работы будут обсуждены перспективы развития спорта и юнармейского движения на полуострове», – говорится в сообщении.

Утром в четверг стало известно о проверке боеготовности, которая началась на Черноморском флоте России. Корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям, экипажи минно-тральных кораблей провели траление фарватеров.

В Одессе 10 июля официально открыли ежегодные украинско-американские учения «Си Бриз-2017». В маневрах, которые пройдут на море, в воздухе и на земле, участвуют более 3 тысяч военных из 16 стран.

Россия в ответ заявила, что ее Черноморский флот будет наблюдать за ходом учений.