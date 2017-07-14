Из-за строительства трассы в районе Евпатории у крымчан изымут 14 участков земли

Из-за запланированного строительства трассы Симферополь – Евпатория – Мирный в подконтрольном Кремлю министерстве имущественных и земельных отношений Крыма предложили изъять 14 земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на министра Анну Анюхину.

«Владельцы земель, указанные в перечне земельных участков подлежащих изъятию, в полной мере получат компенсацию путем их выкупа или предоставления равнозначного земельного участка с учетом рыночной стоимости изымаемого имущества», – отметила Анюхина.

Точных сроков строительства трассы Симферополь – Евпатория – Мирный не сообщается.

В июне 2017 года стало известно, что под строительство трассы Керчь-Севастополь в подконтрольном Кремлю министерстве имущественных и земельных отношений Крыма предложили изъять 81 земельный участок и один нежилой дом.

В мае Министерство имущественных и земельных отношений полуострова уже сообщало о необходимости изъять 265 земельных участков и 4 объекта капитального строительства для сооружения трассы Керчь-Севастополь.