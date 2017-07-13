В день рождения Сенцова одесситы писали ему пожелания

В день рождения заключенного в России украинского кинорежиссера из Крыма Олега Сенцова желающие поддержать его одесситы собрались в недавно открытом в городе Стамбульском парке, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Акцию «Напиши пожелание Сенцову» организовало местное отделение «Автомайдана».

«Олег имел непосредственное отношение к «Автомайдану», был активистом, участвовал в планировании акций. Самое элементарное, что мы можем сделать для человека, который очередной день рождения встречает в заключении и является символом всех политзаключенных российских тюрем, – это написать добрые слова и пожелания», рассказал корреспонденту Крым.Реалии руководитель одесского «Автомайдана» Виталий Устименко.

Дизайн и печать открыток выполнила Ирина Евтушенко, владелица небольшого типографского бизнеса. «Попробуем, несмотря на сложности, отправить ему наши послания», – отметила она.

На лицевой стороне открытки – надпись: «Просто знайте, этот гвоздь не согнется». Это – выдержка из письма, написанного Олегом Сенцовым год назад в российской тюрьме и опубликованного в сети его сестрой Натальей Каплан. Ей и передадут поздравительные открытки.

13 июля Олегу Сенцову исполняется 41 год, последние 4 дня рождения режиссер встречает в заключении.

В Киеве и по всей Украине прошли акции ко дню рождения Олега Сенцова.

В Киеве и Запрожье, в частности, организовали чтение пьесы Олега Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.