Представитель президента Украины в Крыму должен быть публичным человеком – активист

Глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым должен быть публичным человеком. Такое мнение 13 июля в эфире Радио Крым.Реалии высказал координатор движения «Евромайдан – Крым» в Украине Сергей Мокренюк.

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«Главная ошибка Натальи Попович (глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым – КР) в том, что она очень редко общалась с людьми. На этой должности должен быть публичный человек. Деятельность представителя президента в Крыму необходима. Она должна быть направлена на исполнение всех полномочий президента: мониторинг и защита граждан на оккупированной территории, понимание причин, анализ и разработка последующих решений», – считает он.

По мнению Мокренюка, акция протеста, которую устроили активисты у здания представительства президента Украины в АРК в Херсоне, направлена против деятельности президента Украины Петра Порошенко.

При этом одна из участников акции – крымская активистка и блогер Лиза Богуцкая – заявила в эфире о том, что акция бессрочная. По ее словам, протестующие будут находится под зданием представительства до тех пор, пока Наталья Попович не уйдет в отставку.

«Мы обращаемся через все СМИ, чтобы донести ситуацию до самого президента. Представительство подотчетно только ему. Контролируется исключительно президентом. Отставку Попович может решить только он. Мы обращаемся к нему, чтобы он услышал нас и выполнил наши пожелания. Нам хотелось бы видеть на этой должности адекватного человека, который будет принимать у себя людей, работать со смежными ведомствами», – сказала она.

10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК, расположенного в Херсоне Наталью Попович.

В свою очередь, глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович в комментарии для Крым.Реалии назвала проведение пикета возле здания представительства в Херсоне «саботажем деоккупации полуострова».