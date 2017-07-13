Активисты в Херсоне круглосуточно дежурят возле представительства президента Украины в Крыму

В Херсоне участники акции протеста против нынешнего главы представительства президента Украины (ППУ) в АРК продолжают круглосуточное дежурство возле здания, где размещено ведомство. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал переселенец из Крыма, участник акции Эрфан Кудусов.

По его словам, активисты установили две палатки, пребывают там посменно, кто-то остается на ночь, кто-то приходит рано утром. Участники пикета также организовали импровизированную общественную приемную.

Кудусов отметил, что активисты несколько дней подряд пытаются войти в здание ППУ в АРК, но их не пускают. В четверг, 13 июля, им также не удалось попасть внутрь.

«Пытались войти с двумя сотрудницами (представительства – КР), которым были открыты двери. Наши девушки прошли в холл, но те, как увидели, что за ними идут, развернулись и ушли. И оказались внешние двери открытые, а еще несколько дверей – заблокированы. Кто-то вызвал полицию, что якобы здание ППУ в АРК штурмуют. Приехала полиция. У нас есть видеозаписи всех наших действий. Никакого штурма не было. Мы просто пытались войти в здание, в помещение представительства, на прием к Попович (глава представительства президента Украины в АРК – КР). И задать ей вопросы», – сказал Кудусов.

Он добавил, что 13 июля приезжали взрывотехники.

«Осмотрели, даже не входили в представительство, написали объяснения, что ничего здесь нет, развернулись, уехали», – отметил он.

По его словам, участники пикета написали заявления в Национальную полицию и прокуратуру АРК по поводу возбуждения уголовного производства по статье 367 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за ненадлежащее выполнение или невыполнение должностным лицом своих обязанностей.

В свою очередь, в Главном управлении Нацполиции в Херсонской области подтвердили: на их электронную почту пришло сообщение, в котором говорилось, что возле представительства президента Украины в Крыму якобы находится черный пакет с взрывчаткой.

По данным правоохранителей, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники Главного управления Нацполиции в Херсонской области. Они осмотрели территорию, «все проверили, никаких подозрительных предметов не было выявлено».

Информацию о вероятных попытках штурма здания, а также о возбуждении уголовного производства по заявлению активистов пообещали прокомментировать позже.

10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК Наталью Попович.

В свою очередь, глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович в комментарии для Крым.Реалии назвала проведение пикета возле здания представительства в Херсоне «саботажем деоккупации полуострова».