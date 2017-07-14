Валуева внесли в базу «Миротворца» за посещение Крыма и пропаганду

Депутата российской Госдумы, бывшего боксера Николая Валуева внесли 13 июля в базу украинского сайта «Миротворец». Как пояснили на сайте, Валуев попал в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины», а также «участие в пропагандистских акциях на территории оккупированного Россией Крыма и открытое оправдание российской агрессии».

Николай Валуев неоднократно посещал аннексированный Крым и принимал участие в организованных российскими властями мероприятиях.

Так, в мае он открыл скамейку на смотровой площадке Таманского полуострова в России с видом на строящийся мост через Керченский пролив.

Сообщалось о его участии в съемках документального фильма о строительстве Керченского моста, открытии граффити в Ялте ко Дню победы. Также Валуев в 2014 году был гостем молодежного форума «Таврида», организованного российскими властями в аннексированном Крыму. Кроме того, в феврале 2014 года, в начале аннексии Крыма Россией, Валуев прилетал в Севастополь вместе с другими депутатами российской Госдумы.

Сам Николай Валуев пока публично не комментировал своего включения в базу «Миротворца».

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».