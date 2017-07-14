На рассмотрение Верховной Рады Украины внесли проект Закона о признании политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим мотивам по решению органов власти России, и условиях и порядке предоставления им государственной социальной помощи и льгот.

Соответствующий законопроект 13 июля зарегистрировал народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Соавтором инициативы выступил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«Надеюсь, осенью мы с коллегами-народными депутатами Украины рассмотрим и примем этот закон и таким образом имплементируем в законодательство Украины соответствующие нормы международного права в отношении лиц, признанных политическими заключенными, и главное, наши политические заключенные, их семьи получат поддержку от государства», – говорится в опубликованном заявлении Джемилева на его странице в Фейсбуке.

Месяц назад сообщалось о том, что представители общественных организаций совместно с министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины готовят законопроект о статусе и поддержке политзаключенных.

Инициаторы сообщали, что проект закона предполагает ежемесячную выплату семьям политзаключенных крымчан в размере двух минимальных заработных плат (6 тысяч 400 гривен) и ряд социальных льгот. Согласно этому законопроекту, статус политзаключенного могут получить 60 украинских граждан.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».