В Киеве готовят законопроект о статусе и поддержке политзаключенных

Представители общественных организаций совместно с министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины ведут работу над законопроектом «О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи». Так, 12 июня при министерстве состоялась встреча экспертов, рассказал Крым.Реалии первый замминистра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

«Это рабочий процесс, который заключается в том, чтобы, во-первых, согласовать те идеи, которые озвучены общественными организациями, согласовать позицию государственной группы по проекту, найти им форму законодательного оформления… До 23 числа этого месяца мы должны завершить эту работу над проектом для того, чтобы зарегистрировать его на эту сессию (Верховной Рады – КР)», – сказал Куркчи.

Он также напомнил, что на встрече обсудили вопрос создание единого центра, который будет заниматься координацией работы по защите прав политзаключенных.

«У нас много общественных организаций, которые, даже имея уровень коммуникации между собой, говорят о необходимости координационной работы, потому что в этой работе не только усилия общественных организаций, но и правоохранительных, государственных органов. Полномочия, которые есть у министерства, говорят о том, что мы готовы эту работу начинать», – сказал замминистра.

Согласно разрабатываемому законопроекту, статус политзаключенного могут получить 60 украинских граждан.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.