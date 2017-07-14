Активисты призывают Порошенко отреагировать на ситуацию с представительством президента Украины в Крыму

Представители гражданской инициативы «Общественный совет по вопросам Крыма», которые проводят в Херсоне бессрочную акцию протеста у здания представительства президента Украины в Крыму, призвали крымчан-народных депутатов Украины встретится с Порошенко и обсудить сложившуюся ситуацию.

Как сообщил во время пресс-конференции в Киеве 14 июля один из активистов Дмитрий Карп, если по этому вопросу не примут решение в течение ближайшего времени, активисты «будут идти в администрацию президента и требовать реакции».

«Крайне необходимо, чтобы народные депутаты, особенно народные депутаты, которые представляют полуостров Крым, сегодня оккупированный, это депутаты от Меджлиса крымскотатарского народа, депутаты-крымчане, обратили на это внимание и, буквально завтра или в понедельник, шли к Петру Алексеевичу (Порошенко – КР) на прием по решению этого вопроса», – отметил Дмитрий Карп.

Как сообщалось, 10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК, расположенного в Херсоне Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание.

Кроме того, участники пикета заявили о создании «Общественного совета по вопросам Крыма». От имени этого объединения они обратились к президенту Украины Петру Порошенко и председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

В свою очередь, глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович в комментарии для Крым.Реалии назвала проведение пикета возле здания представительства в Херсоне «саботажем деоккупации полуострова».