Нацполиция Херсонщины: возле представительства президента Украины в Крыму искали взрывчатку

В Херсоне возле представительства президента Украины в АР Крым, 14 июля, проверяли сообщение, которое ранее направили в СБУ, якобы о наличии поблизости тротиловой шашки. Об этом Крым.Реалии рассказала начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Херсонской области Ирина Атаманенко.

«На электронную почту СБУ пришло сообщение, что возле здания представительства находится тротиловая шашка. Выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, экстренные службы, информация не подтвердилась», – уведомила Атаманенко.

Как сообщалось, 10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК, расположенного в Херсоне Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание.

Кроме того, участники пикета заявили о создании «Общественного совета по вопросам Крыма». От имени этого объединения они обратились к президенту Украины Петру Порошенко и председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

В свою очередь, глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович в комментарии для Крым.Реалии назвала проведение пикета возле здания представительства в Херсоне «саботажем деоккупации полуострова».