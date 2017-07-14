В главном управлении Нацполиции в Херсонской области и прокуратуре АРК подтвердили получение заявлений от участников бессрочной акции протеста в Херсоне возле здания представительства президента Украины в Крыму.

Начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Херсонской области Ирина Атаманенко в комментарии Крым.Реалии проинформировала, что к правоохранителям обратились и участники пикета, и сотрудники представительства.

«Был небольшой конфликт, на месте работали сотрудники полиции, вызвали следственно-оперативную группу, на месте собрали заявления с двух сторон, внесли эти заявления в журнал единого учета, на данный момент проводится проверка по всем заявлениям сотрудниками Херсонского отдела полиции. Несколько заявлений от сотрудников (представительства президента Украины в АРК – КР), что произошла небольшая потасовка», – отметила представитель Херсонской Нацполиции.

Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов находятся непосредственно возле здания представительства для поддержания общественного порядка.

Кроме того, пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик в комментарии Крым.Реалии рассказала, что ведомство поступили обращения с просьбой открыть уголовное производство в отношении представителя президента Украины в Крыму.

«Они были рассмотрены и перенаправлены для дальнейшего рассмотрения в Администрацию Президента Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека», – уведомила пресс-секретарь.

Как сообщалось, 10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК, расположенного в Херсоне Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание.

Кроме того, участники пикета заявили о создании «Общественного совета по вопросам Крыма». От имени этого объединения они обратились к президенту Украины Петру Порошенко и председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

В свою очередь, глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович в комментарии для Крым.Реалии назвала проведение пикета возле здания представительства в Херсоне «саботажем деоккупации полуострова».