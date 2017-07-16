Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

В Николаеве проходит первый матч крымского клуба «Таврия» во Второй лиге чемпионата Украины

Иллюстрационное фото

На Центральном городском стадионе Николаева 16 июля начался первый матч возрожденного на материковой Украине крымского футбольного клуба «Таврия» во Второй лиге украинского чемпионата.

Как говорится на официальном сайте клуба, противником в мачте выступает МФК «Николаев-2».

Накануне главный тренер «Таврии» Сергей Шевченко сообщил, что для участия в чемпионате заявили 20 игроков команды.

Возрожденный крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма, клуб играл в Премьер-лиге Украины.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG