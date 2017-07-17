Футбольный арбитр из Крыма попросил снять его с матча за Суперкубок Украины

Футбольный арбитр из Крыма Анатолий Жабченко перед матчем за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» попросил снять его с матча. Соответствующее заявление от Жабченко поступило в Федерацию футбола Украины (ФФУ), сообщает пресс-служба организации.

Комитет арбитров ФФУ принял решение заменить Жабченко арбитром Константином Трухановым.

В организации пояснили, что приняли такое решение «в связи с давлением, оказываемым на арбитра в СМИ, а также во избежание рисков, связанных с обеспечением общественного порядка во время проведения указанного матча в Одессе».

До этого в Госпогранслужбе Украины сообщили, что готовы проверить футбольных арбитров из Крыма Юрия Вакса и Анатолия Жабченко, которые числятся в базе «Миротворца» и заявлены арбитрами Федерации футбола Украины (ФФУ).

12 июля Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил официальных лиц на матч за Суперкубок Украины сезона 2017/2018 годов. Арбитром одного из матчей назван Анатолий Жабченко.

Два действующих футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма – Юрий Вакс и Анатолий Жабченко – с 7 июня числятся в базе сайта «Миротворец».

Ранее корреспонденты телеканала «2+2» в документальном фильме «Золотой свисток» рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи Украинской Премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву, и предположили, что у арбитров есть российские паспорта.

Арбитры пока не комментировали публично своего включения в базу «Миротворца».

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.