На очередном заседании по «делу Чийгоза» в Верховном суде аннексированного Крыма 18 июля в очередной раз ожидают допроса подконтрольного Кремлю спикера крымского парламента Владимира Константинова. Планируется, что Константинов явится в суд к 10:00. Соответствующую телефонограмму от него зачитали в начале судебного заседания, сообщает корреспондент Радио Свобода в Крыму.

Накануне, 17 июля, Константинов не явился на заседание суда по «делу Чийгоза». До этого он также несколько раз не приходил на допрос.

Как сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов, допрос самого Чийгоза запланирован на следующую неделю. После него будет перерыв для подготовки к прениям сторон, которые состоятся, скорее всего, во вторую неделю августа.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.