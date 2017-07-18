В крымском селе Партизаны в ночь на 18 июля сгорело 7 тонн сена. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС России.

«По прибытии пожарных стало известно, что горят хозпостройки, площадью 80 м кв. и 7 тонн сена. Существует угроза распространения огня на жилой дом», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что спустя четыре часа после начала пожара возгорание удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Также сообщается, что в поселке Пятихатка загорелся зерноуборочный комбайн.

«Стало известно, что произошло загорание спрессованной соломы внутри комбайна. Угроза распространения огня отсутствовала. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты», – добавили спасатели.

17 июля сообщалось, что ежедневно в Крыму фиксируют более 50 фактов возгорания сухой растительности.

Крымские спасатели отмечают, что «в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях».