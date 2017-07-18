Крымский активист о пересмотре запрета Меджлиса: будем использовать все возможности

Активист крымскотатарского движения Нариман Джелял 18 июля подал в подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма заявление о пересмотре решения по запрету деятельности Меджлиса. Такой шаг – это «возможность для осуществления прав», поделился мнением с Крым.Реалии Джелял.

«Я, будучи представителем Меджлиса в первой инстанции, посчитал необходимым также и в защиту собственных прав, как члена Меджлиса на тот момент, выступить… Ожидаем единственно правильного результата – это отмена решения о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Будет ли такой результата достигнут, меня одолевают сомнения, но мы будем использовать все возможности», – сказал активист.

Он пояснил, что заявление связано с решением Международного суда ООН о временных мерах в отношении Меджлиса.

«Почему не торопились с апреля месяца – мы посчитали, что Российская Федерация, как сторона-ответчик, должна была исполнить решение суда ООН. Отреагировала Российская Федерация в лице прокуратуры Крыма на днях, написав заявление в Верховный суд Крыма, указав меня заинтересованным лицом, где был поставлен ряд вопросов к Верховному суду, как теперь исполнять решение о запрете в связи с решением международного суда», – рассказал активист.

Он уточнил, что подобное заявление было направлено от имени адвоката Николая Полозова, также еще несколько людей собираются обратиться в суд для пересмотра решения о запрете Меджлиса.

​26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса.

19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украина против России. Суд в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма. Зато Москву обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».