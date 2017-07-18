Сестра Сенцова: Олег не хочет, чтобы к нему приезжали

Позиция украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, относительно встреч с родственниками остается прежней – он «не хочет, чтобы к нему приезжали». Об этом Крым.Реалии рассказала Сестра Сенцова Наталья Каплан.

Кроме того, она попросила, чтобы в Крыму «не беспокоили ни маму, ни детей» Сенцова.

«Маме Олега такие гости, встречи очень тяжело даются и я бы попросила, чтобы ее не беспокоили. После таких посиделок я привожу ее в чувства, эй это очень тяжело дается... Что касается свиданий с Олегом, действительно, Олег против. Он не хочет, чтобы к нему приезжали, он говорит, по-прежнему, что ему так проще эмоционально держаться. Более того, у мамы Олега не очень хорошо со здоровьем, она боится, что этот перелет и эта встреча ее доконает окончательно. Они на дистанционной связи и это всех устраивает, свиданий, поддержки и этих «держись» не нужны маме в данный момент», – сказала Каплан.

Один из лидеров крымских татар Ильми Умеров 14 июня посетил мать режиссера Олега Сенцова Людмилу. После встречи он рассказал, что женщина надеется на встречу с сыном. Умеров и правозащитник Александр Подрабинек, пообещали, что в случае, если такой договоренности удастся достигнуть с администрацией колонии, они помогут организовать для матери «долгожданную поездку к сыну». Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что по закону заключенному положено свидание с матерью.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.