В Крыму прогнозируют ливни и град

В Крыму 19 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий – возможны ливни и град. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 19 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве попросили крымчан соблюдать меры безопасности: убрать с балконов незакрепленные предметы, избегать дорожных знаков и рекламных вывесок, сторониться линий электропередач, не находиться в подземных переходах во время сильного дождя.

Ранее сообщалось, что с вечера 17 июля до 19 июля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. В пресс-службе оператора Керченской переправы сообщили, что из-за ветра появляются большие автомобильные очереди.