Ташева: изменение порядка въезда в Крым должна упростить работу правозащитников

Инициатива министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц об изменении порядка въезда в Крым, которую 19 июня планирует рассмотреть Кабинет министров Украины, упростит правозащитникам въезд на оккупированные территории. Об этом Крым.Реалии рассказала правозащитник, координатор общественной инициативы «КрымSOS» Тамила Ташева.

Она пояснила, что в данный момент процедура получения разрешения может «тянутся» больше месяца.

«Правозащитники должны получить рекомендательное письмо из министерства иностранных дел Украины, дальше обратиться в миграционную службу, через какое-то время они получают разрешение и проезжают. Если бы появилась какая-то база правозащитников и на границе они могли бы просто показывать документы – это упростило бы систему в разы», – добавила Ташева.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи в комментарии Крым.Реалии сообщил, что министерство предлагает Кабмину упростить въезд на оккупированные территории Украины для правозащитников по специальному разрешению.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией. На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

В 2014 году в Уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.