В Одессе отменили выступление российской актрисы Гришаевой, которая была в Крыму

Одесский театр юного зрителя в среду, 19 июля, сообщил о том, что спектакль «Варшавская мелодия» с участием российской актрисы Нонны Гришаевой отменен. В 2016 году она незаконно заезжала в Крым с территории соседней России.

Спектакль был запланирован на 21 июля – день 45-летия актрисы. Причины его отмены на сайте театра не сообщаются.

Накануне спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщал, что в случае прибытия к украинской границе российской актрисы Нонны Гришаевой, пограничная служба готова принимать решение о ее допуске «согласно действующему законодательству».

Перед этим одесское отделение Всеукраинского объединения «Свобода» направило обращение к главе Службы безопасности Украины, а также к главе Государственной пограничной службы с требованием отреагировать на запланированный визит в Одессу российской актрисы Нонны Гришаевой. В отделении партии отметили, что летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию аннексированного Крыма с территории соседней России.

Нонна Гришаева также находится в базе лиц украинского сайта «Миротворец».

Госпогранслужба Украины с начала года выносит решения о запретах на посещение страны для тех российских артистов, кто в обход украинского законодательства посещал аннексированный Россией Крым.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.