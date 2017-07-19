Активисты в России провели пикеты в поддержку крымских татар

Активисты инициативной группы «Стратегия-18» в российских городах Москве и Санкт-Петербурге провели серию пикетов в поддержку крымских татар. Акции прошли вечером 18 июля, сообщила в Facebook представитель пресс-службы движения «Солидарность» Ольга Смирнова.

В Санкт-Петербурге одиночные пикеты проходили на Невском проспекте. Как сообщается, в этом месяце акция была посвящена международно-правовой оценке репрессий в отношении крымскотатарского народа, начавшихся с момента аннексии Крыма. На плакатах участников были цитаты из документов Генеральной ассамблеи ООН и Международного уголовного суда в Гааге.

Во время акции в Москве на плакатах активистов были лозунги: «Деоккупация Крыма и Донбасса», «Свободу Чийгозу», «Джеппаров: карцер вместо лечения», «Меджлис – в Крым» и другие.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.