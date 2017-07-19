Поправки Госдумы о лишении гражданства за терроризм не коснутся Сенцова – адвокат

Поправки российской Госдумы о лишении гражданства за терроризм не коснутся украинского политзаключенного из Крыма Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме. Об этом 19 июля в комментарии Крым.Реалии заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

«К сожалению, закон такой обратной силы не имеет», – отметил адвокат.

В то же время, адвокат другого украинского политзаключенного Александра Кольченко Светлана Сидоркина считает, что благодаря поправкам о гражданстве России Сенцов и Кольченко могут рассчитывать на обмен и возвращение в Украину.

Госдума России 19 июля в третьем чтении приняла пакет поправок, среди них – отзыв российского гражданства за терроризм и участие в террористических организациях. Также изменения вводят присягу для желающих получить российское гражданство иностранцев и разрешают украинцам получать гражданство России по упрощенной схеме.

Поправку об отзыве российского гражданства у иностранца, который замешан в терроризме (участвовал в террористической деятельности или публично оправдывал такую деятельность) в апреле после теракта в Петербурге предложил лично президент России Владимир Путин.

При этом решение об отзыве гражданства не распространяется на родственников человека, который лишился гражданства за терроризм.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.