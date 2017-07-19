В аннексированном Крыму на плато Ай-Петри закончился демонтаж незаконных строений. Об этом сообщает ряд крымских СМИ, а также жители полуострова в соцсетях.

«Демонтаж зданий и их фундаментов на плато Ай-Петри полностью завершился. Территория готова к благоустройству», – цитирует «Крыминформ» главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заура Смирнова.

Ранее крымские СМИ сообщали, что на плато Ай-Петри, которое в конце мая начало зачищать от строений подконтрольное Кремлю руководство аннексированного Крыма, собираются построить огромный торговый центр. Однако позже российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах построить там смотровую площадку.

Зачистить плато от торговых точек власти Крыма собирались два года. Ранее Аксенов заявлял, что плато включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Подконтрольные Кремлю чиновники Крыма обещают построить на Ай-Петри каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку, экостоянку. Также там планируют обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции.