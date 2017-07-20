Президент США Дональд Трамп утверждает, что темой второго разговора с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге было усыновление американцами российских детей.

«Это не было длительное общение. Мы говорили около 15 минут. Мы на самом деле говорили об усыновлении, российском усыновлении», – заявил Трамп в интервью изданию New York Times, опубликованном 19 июля.

В 2012 году российские власти запретили усыновление гражданами США детей из России. Так Москва ответила на принятие американскими законодателями «акта Магнитского» – закона, который предусматривает санкции против российских чиновников, причастных к смерти за решеткой юриста Сергея Магнитского.

Ранее на этой неделе президент консалтинговой группы Eurasia Group Иан Бреммер заявил, что Трамп ушел со своего места на обеде для лидеров стран «Группы двадцати» в Гамбурге и провел около часа, разговаривая «скрыто и эмоционально» с Путиным.

Сам президент США написал в сети Twitter, что «сообщение фейковых новостей о секретном ужине с Путиным является «проявлением больного воображения».

Белый дом назвал второе общение Трампа с Путиным в Гамбурге «коротким разговором».

Трамп находится под пристальным вниманием американских критиков из-за заявления о том, что его члены его кампании могли быть связаны с усилиями России по влиянию на выборы 2016 года. Трамп отрицает любые незаконные контакты с россиянами.