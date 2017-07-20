Послы «Большой семерки» призвали власть Украины наказать виновных в убийстве Шеремета

Послы G7 выступили с заявлением к годовщине гибели в Киеве журналиста Павла Шеремета, они призвали украинских правоохранителей к успешному расследованию и привлечению виновных к ответственности.

«Сегодня исполняется год со дня убийства журналиста Павла

Шеремета. По этому случаю послы стран «Большой семерки» отмечают важность продолжения расследования обстоятельств его гибели и привлечения виновных к ответственности. Мы продолжаем поддерживать свободу СМИ в Украине и подчеркивать важную роль независимой и свободной прессы», – говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинские власти квалифицируют смерть журналиста как умышленное убийство. К этому времени официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета нет.

10 мая этого года журналисты проекта «Слідство.Інфо» вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм об убийстве Павла Шеремета. Авторы фильма-расследования «Убийство Павла» заявляют, что им удалось разоблачить детали, на которые официальное следствие не обратило внимания.

Ранее международные правозащитные организации критиковали ход следствия по делу об убийстве Шеремета и призвали власти Украины сделать все для установления виновных в преступлении.

Представитель МВД Украины Артем Шевченко 20 июля сообщил, что следствие не позволяет обнародовать подробности расследования убийства.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х – 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии – «Первого канала». Последние пять лет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», а также на радио «Вести».

G7, или «Большая семерка» – это международный форум правительств семи стран мира: США, Канады, Японии, Германии, Великобритании, Италии и Франции. Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения экономических вопросов и формирования экономической политики.