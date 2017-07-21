Стрелков на дебатах с Навальным снова опроверг причастность к сбиванию рейса MH17

Бывший главарь пророссийских и российских боевиков на востоке Украины Игорь Гиркин, более известный под псевдонимом Стрелков, в ходе дебатов с российским оппозиционером Алексеем Навальным 20 июля на вопрос, кто сбил в 2014 году самолет рейса MH17 над Донбассом, заявил, что сепаратисты его сбивали, потому что не имели необходимого для этого оружия.

Он добавил, что не следит за международным расследованием трагедии, и отверг личную причастность к первым публикациям в соцсетях от его имени, в которых говорилось о сбитом сепаратистами якобы украинском военном самолете и которые потом убрали.

В ответ на предложение Навального передать границу на Донбассе под контроль властям Украины Стрелков заявил, что этот план приведет к еще большему количеству беженцев, а война между Россией и Украиной, по его мнению, неизбежна.

Навальный, со своей стороны, заявил, что война на востоке Украины уничтожает экономику России. Он выступил за прекращение войны и мирное урегулирование конфликта на основе минских договоренностей как единого механизма для этого. Стрелков отверг такую позицию как «предательство» интересов России и поддерживаемых ею сепаратистов.

На вопрос, кто спонсировал действия сепаратистов на Донбассе, Стрелков ответил, что оружие и деньги взял в аннексированном Крыму, а на другие вопросы на эту тему отказался отвечать, сославшись, по его словам, на «офицерскую честь»

Накануне дебатов Навального, который позиционирует себя как либерал и претендует на участие в президентских выборах в России в следующем году, критиковали за то, что он принял вызов Гиркина на такие дебаты. Критики заявляли, что не воспринимают разговоров Навального с Гиркиним, которого считают причастным к казням безоружных людей в ходе донбасского конфликта, и заявляли, что с «военным преступником», которым называют Гиркина, должен разговаривать «только прокурор».